2020-05-12T11:17:43+03:00
Общество

На Ставрополье возобновили работу межмуниципального транспорта

Весь транспорт, который выходит на линию, проходит необходимую дезинфекцию
Ася АСРЯН
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Сегодня, 12 мая, в Железноводске возобновляет работу пассажирский транспорт. Так, восстановлены межмуниципальные регулярные перевозки.

Как сообщили в пресс-службе администрации курорта, из Железноводска маршрутки и автобусы будут ходить в Предгорный район, Минеральные Воды и Лермонтов.

При этом весь транспорт, который выходит на линию, проходит необходимую дезинфекцию.

Также как сообщили в администрации ОАО «Автовокзал» г. Ставрополь с 12 мая 2020 года возобновляются межмуниципальные регулярные автобусные перевозки в Ставропольском крае. Информацию о доступных рейсах уточняйте на автовокзалах и автостанциях, а также в режиме онлайн на сайте организации.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Пятигорске решением губернатора 12 мая снимается карантин и начинается масочный режим, при котором также сохраняется часть прежних запретов, касающихся въезда в город и выезда за пределы и не только.

ИСТОЧНИК KP.RU

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