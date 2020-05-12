На Ставрополье выросло количество умерших от коронавируса

12 Май 2020 2020-05-12T11:03:13+03:00

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12 мая стало известно, что на Ставрополье от коронавируса умер еще один пациент. Пока неизвестно, кто был этот человек и в каком населенном пункте проживал.

Печальную новость утром сообщил губернатор региона.

Напомним, что в крае до 18 мая действует режим обязательной самоизоляции. А с 18 мая вводится масочный режим. На сегодняшний день количество зараженных коронавирусом достигло 1125 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU