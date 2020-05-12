2020-05-12T20:20:15+03:00
Общество

8 кандидатов претендуют на пост главы Пятигорска

Предыдущий градоначальник продержался на посту 6 дней
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Мэра Пятигорска выберут 14 маяМэра Пятигорска выберут 14 маяФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Приём заявок на пост главы Пятигорска завершён сегодня, 12 мая. На кресло мэра претендуют 8 кандидатов. Изначально заявки подали 9 человек. Однако один отозвал свои документы. Подробности сообщили в пресс-службе администрации курорта.

— Специальная комиссия отберёт кандидатов, соответствующих всем требованиям. Окончательный список будет передан в городскую думу. 14 мая будет выбран новый градоначальник, — сообщает пресс-служба администрации Пятигорска.

Напомним, что предыдущий и.о. мэра Лев Травнев продержался на посту 6 дней. После этого политик заболел и оставил должность. А ещё через 3 дня его схватили силовики. Против него возбуждено уголовное дело. Предшественник Травнева Лев Скрипник 16 апреля оставил пост в связи с переходом на другую должность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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