На Ставрополье возвращают застрявших за рубежом земляков

14 Май 2020 2020-05-14T16:35:24+03:00

Их уведомили о необходимости соблюдения 14-дневной самоизоляции из-за коронавируса.

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В наш край за последние дни из-за границы удалось вернуть 75 ставропольцев. Всех их доставили к месту проживания.

Также земляков уведомили о необходимости соблюдения 14-дневной самоизоляции из-за коронавируса. Об этом сообщает министр дорожного хозяйства и транспорта Ставрополья Евгений Штепа.

В регионе продолжают оказывать помощь ставропольцам, которые застряли за рубежом из-за коронавирусной инфекции.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на сегодняшний день диагноз подтвердили у 1248 человек.

Так, в Михайловске зафиксировано – 12 человек, в Зеленокумске-20, Пятигорске 109, в селе Чернолесском -41, в Нефтекумке-23, в Невинномысске -23, в селе Левокумском – 22, в селе Кочубеевском -78, в станице Барсуковской -25, в Иноземцево-38, в Георгиевске -17, в Буденновске-21.

В краевой столице на сегодняшний день диагноз «коронавирусная инфекция» подтвержден у 169 жителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU