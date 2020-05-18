На Ставрополье школьникам в мае раздали около 47 тыс продуктовых наборов

18 Май 2020 2020-05-18T11:26:55+03:00

За весь период в крае льготным категориям передали свыше 255 тыс наборов

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На Ставрополье школьники получили 46 729 продуктовых наборов. За два месяца действия ограничительных мер в крае направят более 110 тысяч наборов детям-сиротам, учащимся из малообеспеченных и многодетных семей и другим льготным категориям школьников.

С начала пандемии коронавируса в Ставропольском крае всем нуждающимся категориям региона передано 255 355 тыс. наборов. Об этом сообщили в пресс-службе управления по информполитике правительства региона.

Напомним, что в крае с сегодняшнего дня, 18 мая введен обязательный масочный режим. Жители региона обязаны носить маски при любом выходе из дома, в общественном транспорте (включая такси), при посещении магазинов, аптек, а также на рабочих местах.

Режим продлится до 1 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU