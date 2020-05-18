Путин назвал причину тяжёлой ситуации с коронавирусом в Дагестане

18 Май 2020 2020-05-18T15:10:03+03:00

Президент подчеркнул, что заболевшие слишком поздно обращаются за помощью к медикам

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Президент Владимир Путин назвал причину тяжёлого развития ситуации с коронавирусом в Дагестане. Глава государства отметил, что, часто, жители слишком поздно обращаются за медицинской помощью.

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— Несмотря на относительную стабилизацию [ситуации], опасность распространения коронавирусной инфекции сохраняется по всей стране. Так, в Дагестане ситуация складывается сейчас очень непросто. Фиксируются всё новые и новые случаи заражения, выявления её тяжёлых осложнений, — сказал президент на совещании с руководством и представителями общественности региона.

Владимир Путин подчеркнул, что серьёзная нагрузка легла на систему здравоохранения республики. Ситуацию мониторят специалисты Роспотребнадзора и Минздрава.

— Люди говорят о том, что необходимую медицинскую помощь не всегда и не везде возможно получить вовремя и в надлежащем объёме. Однако, по оценкам специалистов, основной причиной развития тяжёлых форм и осложнений у жителей являются поздние обращения больных за помощью, а также самолечение на дому, — сказал президент.

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Напомним, что на данный момент республика находится на пятом месте по числу заражённых COVID-19. Дагестан уступает лишь Москве, Мособласти, Санкт-Петербургу и Нижегородской области.

На данный момент в республике зафиксировано 29 смертей от коронавируса и 657 летальных исходов от вирусной пневмонии. По официальной статистике, в республике 3460 человек заражены коронавирусом. 1807 пациентов уже выздоровели и выписались. Активных больных — 1624 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU