На Ставрополье жители курорта ощутили землетрясение
В понедельник, 18 мая, недалеко от Кисловодска были зафиксированы подземные толчки. По данным онлайн-карты землетрясений, они произошли на глубине 10 километров в 07:24 18 мая.
Официальных данных о разрушениях и пострадавших не поступало.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в некоторых районах Ставрополья 18 мая прогнозируют кратковременные дожди с грозами. При этом местами по региону сохраняется засуха и высокая пожароопасность.
По данным ставропольского Гидрометцентра, днём 18 мая потеплеет до 20-21 градуса. Однако, местами возможны осадки с грозой.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
На Ставрополье работники скорой помощи сообщили о невыплате надбавок
Губернатор Владимир Владимиров лично разбирается в этой ситуации (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU