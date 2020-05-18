На Ставрополье жители курорта ощутили землетрясение

18 Май 2020 2020-05-18T17:53:31+03:00

По данным онлайн-карты землетрясений, они произошли на глубине 10 километров в 07:24 18 мая

Подземные толчки произошли на глубине 10 километров в 07:24 18 мая

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В понедельник, 18 мая, недалеко от Кисловодска были зафиксированы подземные толчки. По данным онлайн-карты землетрясений, они произошли на глубине 10 километров в 07:24 18 мая.

Официальных данных о разрушениях и пострадавших не поступало.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в некоторых районах Ставрополья 18 мая прогнозируют кратковременные дожди с грозами. При этом местами по региону сохраняется засуха и высокая пожароопасность.

По данным ставропольского Гидрометцентра, днём 18 мая потеплеет до 20-21 градуса. Однако, местами возможны осадки с грозой.

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ИСТОЧНИК KP.RU