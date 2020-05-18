На Ставрополье медики районной больницы получили выплаты

18 Май 2020 2020-05-18T17:44:15+03:00

По поручению губернатора краевой Минздрав провел оперативное расследование. Самое главное: все положенные по закону выплаты сотрудникам осуществлены

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Ранее «КП-Северный Кавказ писала, что медработники Степновской районной больницы пожаловались на то, что не получили объявленные президентом России выплаты за работу с коронавирусными больными. Об этом 18 мая сообщил губернатор региона.

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Владимир Владимиров лично попросил руководство Следственного комитета по краю, прокуратуру обратить на ситуацию особое внимание.

- Никто не допустит, чтобы в нашем крае медики не получили положенные им деньги, - возмутился глава края.

В этот же день Владимир Владимиров сообщил, что ситуация разъяснилась.

По поручению губернатора краевой Минздрав провел оперативное расследование. Самое главное: все положенные по закону выплаты сотрудникам осуществлены.

Но были вопросы у коллектива о том, как и кому должны начисляться надбавки.

- Можно понять чувства тех, кто трудится в этой же больнице, но находился в отпуске, в отгулах и поэтому не работал с больными. Но - регламент выплат есть, он четко расписан. И нарушить его администрация учреждения не имеет права, иначе ответит перед законом. Всё это надо было своевременно объяснить людям, - считает Владимир Владимиров.

О выплатах врачам в Степновском районе.

Глава региона обратился к медработникам с просьбой сообщать ему лично, если, они считают, что их права в чём-то нарушены.

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ИСТОЧНИК KP.RU