В Ставрополе в многоэтажке после падения крана восстановили газоснабжение

19 Май 2020 2020-05-19T10:06:27+03:00

Запуск системы провели в 08:00 19 мая. Работы по замене повреждённого участка длились до 2 часов ночи Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Работы по замене повреждённого участка длились до 2 часов ночи

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В Ставрополе в 248 квартирах дома по улице Краснофлотской восстановили подачу газа. За процесс отвечали сотрудники «Ставропольгоргаза».

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Как сообщили в администрации краевого центра, запуск системы провели в 08:00 19 мая. Работы по замене повреждённого участка длились до 2 часов ночи.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе при осмотре технического этажа многоквартирного дома на улице Краснофлотская, 88 корпус 1, произошло падение стрелы строительного крана.

Инцидент произошел утром 18 мая. Об этом рассказал Врио главы Ставрополя Дмитрий Семенов. Напомним, что один из мужчин пострадал в этом происшествии. Выяснилось, что ставрополец находился в люльке крана. При падении кран зацепил соседнее здание.

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ИСТОЧНИК KP.RU