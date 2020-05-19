В Ставрополе ликвидировали последствия аварии на улице Краснофлотской

19 Май 2020 2020-05-19T15:56:30+03:00

За сутки удалось демонтировать упавшую стрелу крана, отремонтировать газовую магистраль и вернуть газ в квартиры

Изменить размер текста: A A

В Ставрополе ликвидировали последствия вчерашней аварии на улице Краснофлотской, 88.

Как сообщил 19 мая Врио главы Ставрополя Дмитрий Семенов, за сутки удалось демонтировать упавшую стрелу крана, отремонтировать газовую магистраль и вернуть газ в квартиры 550 горожан.

Теперь застройщик приступает к восстановлению поврежденных балконов и окон.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе при осмотре технического этажа многоквартирного дома на улице Краснофлотская, 88 корпус 1, произошло падение стрелы строительного крана.

Инцидент произошел утром 18 мая. Об этом рассказал Врио главы Ставрополя Дмитрий Семенов. Напомним, что один из мужчин пострадал в этом происшествии. Выяснилось, что ставрополец находился в люльке крана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Появились снимки упавшего на многоэтажку строительного крана в Ставрополе

Фотокорреспондент «КП-Северный Кавказ» побывал на месте происшествия (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU