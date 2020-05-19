2020-05-19T15:56:30+03:00
Общество

В Ставрополе ликвидировали последствия аварии на улице Краснофлотской

За сутки удалось демонтировать упавшую стрелу крана, отремонтировать газовую магистраль и вернуть газ в квартиры
Ася АСРЯН
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В Ставрополе ликвидировали последствия вчерашней аварии на улице Краснофлотской, 88.

Как сообщил 19 мая Врио главы Ставрополя Дмитрий Семенов, за сутки удалось демонтировать упавшую стрелу крана, отремонтировать газовую магистраль и вернуть газ в квартиры 550 горожан.

Теперь застройщик приступает к восстановлению поврежденных балконов и окон.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе при осмотре технического этажа многоквартирного дома на улице Краснофлотская, 88 корпус 1, произошло падение стрелы строительного крана.

Инцидент произошел утром 18 мая. Об этом рассказал Врио главы Ставрополя Дмитрий Семенов. Напомним, что один из мужчин пострадал в этом происшествии. Выяснилось, что ставрополец находился в люльке крана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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