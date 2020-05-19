2020-05-19T17:45:15+03:00
Общество

В Ставрополе на должность мэра города претендуют еще два кандидата

Конкурс назначен на 11 июня. Приём документов заканчивается 25 мая в 17:45
Ася АСРЯН
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В конкурсную комиссию по отбору на должность мэра Ставрополя подали документы ещё два кандидата. Как сообщает пресс-служба городской Думы, накануне документы предоставил Александр Куриленко, помощник депутата ГосДумы по работе в Ставропольском крае.

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Стало известно имя еще одного кандидата на пост градоначальника. Им стал Вячеслав Акимов, временно исполняющий обязанности генерального директора ГУП Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал».

Конкурс назначен на 11 июня. Приём документов заканчивается 25 мая в 17:45.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что временно исполняющим обязанности главы Ставрополя назначили Дмитрия Семёнова.

Чиновник ведет личную страницу в соцсети и оповещает жителей краевого центра о последних событиях в городе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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