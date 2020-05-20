В Пятигорске удалось избежать взрывного роста заболеваемости коронавирусом

20 Май 2020 2020-05-20T13:41:42+03:00

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В ставропольском городе-курорте удалось своевременно купировать распространение коронавируса, не допустив взрывного роста заболеваемости. Об этом сообщил глава города Дмитрий Ворошилов на встрече с главой региона.

Разбирательство с выплатами, новый мэр Пятигорска и открытие курортов: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе 00:00 00:00

По словам Ворошилова, благодаря принятым мерам на курорте уже значительное время не фиксируются «завозные» случаи заболевания.

Во время совещания обсудили и трудности с работой трамвайного парка. Напомним, что пассажиропоток значительно снизился. Предприятие получило муниципальную субсидию в 5 миллионов рублей.

Владимир Владимиров подчеркнул, что трамвай – один из символов Пятигорска. Необходимо поддержать предприятие в трудной ситуации сегодня и ставить целью его восстановление в дальнейшем.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что мэром Пятигорска стал Дмитрий Ворошилов. Именно он набрал подавляющее количество голосов в финальном этапе конкурса на замещение вакантной должности.

ИСТОЧНИК KP.RU