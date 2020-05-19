2020-05-19T19:26:18+03:00
Общество

Главой Пятигорска избран Дмитрий Ворошилов

В общении с журналистами новоизбранный градоначальник поделился ближайшими планами
Ася АСРЯН
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Фото: официальный сайт администрации ПятигорскаФото: официальный сайт администрации Пятигорска
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Мэром Пятигорска стал Дмитрий Ворошилов. Именно он набрал подавляющее количество голосов в финальном этапе конкурса на замещение вакантной должности.

Голосование прошло на внеочередном заседании городской Думы. В общении с журналистами новоизбранный Глава Пятигорска поделился ближайшими планами:

- Мы должны стать открытыми и доступными. Границ между работниками администрации и горожанами быть не должно. Мы все, прежде всего, жители Пятигорска. Каждое решение, каждое действие должно быть направлено на улучшение жизни в городе.

Фото: официальный сайт администрации Пятигорска

Фото: официальный сайт администрации Пятигорска

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 22 апреля 2020 года Владимир Владимиров также рассказал, что у и.о. главы Пятигорска Льва Травнева ухудшилось состояние здоровья. При этом губернатор подчеркнул, что к счастью, речь не о коронавирусе.

Сообщалось, что Травневу надо пройти обследования, уйти на больничный на несколько недель. Владимир Владимиров поддержал это решение.

А руководство Пятигорском, оперативным штабом муниципалитета временно будет возложено на Дмитрия Ворошилова.

А до этого 17 апреля Пятигорск стал единственным городом в Ставропольском крае, где был введен карантин из-за коронавируса. Тогда вечером 16 апреля губернатор Ставрополья сообщил, что в Пятигорске сложилась непростая эпидобстановка по коронавирусу. За несколько дней заметен резкий рост числа заболевших. Получено предписание Роспотребнадзора о введении карантина на территории города-курорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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