2020-05-22T14:50:13+03:00
Общество

На Ставрополье режим самоизоляции продлили до 31 мая

Выданные ранее пропуска признаются действительными до 31 мая
Ася АСРЯН
Поделиться:
Режим самоизоляции в регионе продлили до 31 мая 2020 годаРежим самоизоляции в регионе продлили до 31 мая 2020 годаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

22 мая губернатор Ставрополья Владимир Владимиров внес изменения в постановление "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ставрополья.

Смягчения не будет: образование, санатории и сельское хозяйство в коронавирус на Северном Кавказе

00:00
00:00

Согласно новому документу, режим самоизоляции в регионе продлен до 31 мая 2020 года. Выданные ранее пропуска признаются действительными до этого дня.

Напомним, что на Ставрополье за сутки число заболевших выросло на 53 человека. За все время пандемии в регионе зафиксирован 1781 случай заражения.

Среди пациентов 162 – дети. Об этом сообщил утром 22 мая губернатор региона.

- Суточные показатели заболеваемости и выздоровления вновь почти сравнялись. Но мы по-прежнему далеки от победы над болезнью. И практически ежедневная горькая статистика смертей об этом напоминает очень прямо и недвусмысленно, - заявил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во Владикавказе вычли налог из надбавки врачам за борьбу с COVID-19
В Пятигорске врачи спасли 76-летнего дедушку от инсульта
На Ставрополье режим самоизоляции продлили до конца мая
ВТБ в СКФО поддержал клиентов более чем на 3 млрд рублей
На Ставрополье режим самоизоляции продлили до 31 мая
На Ставрополье мошенники создали фейковые сайты по «выплате пособий» на детей
На Ставрополье 8 тысяч семей подали заявление на выплаты по детям
На Ставрополье малоимущие получили более 278 тыс продуктовых наборов
В Ставрополе кардиодиспансер закрыли на карантин
На Ставрополье прогнозируют ЧС из-за грозы, дождя и ветра
Въезд в Ессентуки расширят до четырех полос
Старинную брусчатку решили оставить в обновленном сквере Ставрополя
На Ставрополье бизнесмена оштрафовали на 20 млн за взятку в 10 млн
Минздрав Ставрополья рассказал о помощи беременным во время коронавируса
На Ставрополье наказали более 35 пьяных водителей
В Ставрополе мужчина наехал на 51-летнюю женщину
В Ставрополе с 23 мая возобновят дачные перевозки
В Ставрополе объяснили, почему в ночь на 21 мая выключили воду
В Ставрополе установят памятник Андрею Джатдоеву
В Ставрополе стартует голосование по присвоению имени А. Джатдоева территории благоустройства
На Ставрополье мужчина без причин ударил мать и жену топором
На Ставрополье выросло число умерших от коронавируса
Губернатор Ставрополья 28 мая выступит с ежегодным посланием
В Ставрополе под колеса автомобиля попала женщина
На Ставрополье скончались еще два человека с коронавирусом
На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 53 человека
Дума Ставрополья может лишить мандата беглого депутата
Минобороны России отправило в Дагестан мобильные госпитали