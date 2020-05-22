На Ставрополье режим самоизоляции продлили до 31 мая

22 Май 2020 2020-05-22T14:50:13+03:00

Режим самоизоляции в регионе продлили до 31 мая 2020 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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22 мая губернатор Ставрополья Владимир Владимиров внес изменения в постановление "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ставрополья.

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Согласно новому документу, режим самоизоляции в регионе продлен до 31 мая 2020 года. Выданные ранее пропуска признаются действительными до этого дня.

Напомним, что на Ставрополье за сутки число заболевших выросло на 53 человека. За все время пандемии в регионе зафиксирован 1781 случай заражения.

Среди пациентов 162 – дети. Об этом сообщил утром 22 мая губернатор региона.

- Суточные показатели заболеваемости и выздоровления вновь почти сравнялись. Но мы по-прежнему далеки от победы над болезнью. И практически ежедневная горькая статистика смертей об этом напоминает очень прямо и недвусмысленно, - заявил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU