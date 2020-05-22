Апелляционный суд отменил арест экс-сенатору Арашукову и его отцу
Первый апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатору Рауфу Арашукову и его отцу Раулю Арашукову. Решение коснулось ещё трёх фигурантов уголовного дела. Дело вернули в суд первой инстанции.
— Первый апелляционный суд постановил отменить решение о продлении ареста фигурантам уголовных дел о заказных убийствах и участии в преступном сообществе. Дело направлено обратно в Мосгорсуд, который будет рассматривать его вновь, но уже в другом составе, — сообщили в пресс-службе апелляционного суда.
Напомним, что Арашуковым предъявлено обвинение в организации двух заказных убийств в 2010 году. Жертвами стали глава молодёжной группировки «Адыге-Хасэ» Аслан Жуков и советник президента Карачаево-Черкесии Фраль Шебзухов. Следователи полагают, что после конфликта с влиятельным семейством из «убрали» из страха, что они могут способствовать раскрытию деятельности преступной группировки.
Сокрытию преступлений, по версии следствия, способствовали силовики из следственного управления СКР по КЧР и ЦПЭ МВД республики. Они также являются фигурантами уголовного дела.
ЕЩЁ ПО ТЕМЕ
Не принимали «чистосердечные» и уничтожали улики: как силовики помогали скрывать убийства Арашуковых
Уголовные дела высокопоставленных силовиков из Карачаево-Чекресии объединили с делами экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля. Следствие считает, что представители правоохранительных органов помогали скрывать два заказных убийства, инкриминируемые Арашуковым: уничтожали улики и не принимали чистосердечные признания участников преступления (подробности).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Отец дал указание организовать два убийства»: появились новые подробности дела Арашукова
Появились новые подробности по делу экс-сенатора Рауфа Арашукова. Следствие уточнило обвинения против бывшего члена Совета Федерации. Добавились ещё три эпизода преступной деятельности. Подробности сообщили адвокаты подозреваемого (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU