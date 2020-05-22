2020-05-22T18:50:30+03:00
Происшествия

Апелляционный суд отменил арест экс-сенатору Арашукову и его отцу

Следующее заседание коллегии по этому вопросу будет проходить в другом составе
Андрей ФАДЕЕВ
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Рауф Арашуков. Фото: Валерий Шарифулин\ТАССРауф Арашуков. Фото: Валерий Шарифулин\ТАСС
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Первый апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатору Рауфу Арашукову и его отцу Раулю Арашукову. Решение коснулось ещё трёх фигурантов уголовного дела. Дело вернули в суд первой инстанции.

— Первый апелляционный суд постановил отменить решение о продлении ареста фигурантам уголовных дел о заказных убийствах и участии в преступном сообществе. Дело направлено обратно в Мосгорсуд, который будет рассматривать его вновь, но уже в другом составе, — сообщили в пресс-службе апелляционного суда.

Напомним, что Арашуковым предъявлено обвинение в организации двух заказных убийств в 2010 году. Жертвами стали глава молодёжной группировки «Адыге-Хасэ» Аслан Жуков и советник президента Карачаево-Черкесии Фраль Шебзухов. Следователи полагают, что после конфликта с влиятельным семейством из «убрали» из страха, что они могут способствовать раскрытию деятельности преступной группировки.

Сокрытию преступлений, по версии следствия, способствовали силовики из следственного управления СКР по КЧР и ЦПЭ МВД республики. Они также являются фигурантами уголовного дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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