На Ставрополь в помощь аграриям прибыл самолёт-метеолаборатория

23 Май 2020 2020-05-22T23:53:38+03:00

В регионе борьба за урожай выходит на новый технологический уровень

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На Ставрополье накануне встретили спецборт «Росгидромета». Летающая метеолаборатория на базе Як-42Д поможет бороться с засухой на полях. Специалисты искусственно увеличат объёмы выпадающих осадков.

В нашем регионе сейчас идут дожди. Однако, не во всех районах Ставрополья. Как сообщил губернатор Владимир Владимиров, активное воздействие на погоду должно увеличить месячную норму осадков, примерно на 30 %.

Кстати, на борту современного самолёта установлено оборудование, которое позволяет измерять состав воздуха, контролировать погодные условия.

Хорошая новость для огородников. В Ставрополе с 23 мая возобновляются пассажирские перевозки в дачные товарищества. Общественный транспорт будут каждое утро дезинфицировать.

Как сообщили в пресс-службе администрации краевого центра, на каждой конечной остановке несколько раз в день будут обрабатывать поручни и проветривать.

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Как и прежде, действуют все ограничения по выходу на улицу, включая необходимость иметь спецпропуска при передвижении по городу (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU