2020-05-22T23:53:38+03:00
Общество

На Ставрополь в помощь аграриям прибыл самолёт-метеолаборатория

В регионе борьба за урожай выходит на новый технологический уровень
Ася АСРЯН
Поделиться:
Изменить размер текста:

На Ставрополье накануне встретили спецборт «Росгидромета». Летающая метеолаборатория на базе Як-42Д поможет бороться с засухой на полях. Специалисты искусственно увеличат объёмы выпадающих осадков.

В нашем регионе сейчас идут дожди. Однако, не во всех районах Ставрополья. Как сообщил губернатор Владимир Владимиров, активное воздействие на погоду должно увеличить месячную норму осадков, примерно на 30 %.

Кстати, на борту современного самолёта установлено оборудование, которое позволяет измерять состав воздуха, контролировать погодные условия.

Хорошая новость для огородников. В Ставрополе с 23 мая возобновляются пассажирские перевозки в дачные товарищества. Общественный транспорт будут каждое утро дезинфицировать.

Как сообщили в пресс-службе администрации краевого центра, на каждой конечной остановке несколько раз в день будут обрабатывать поручни и проветривать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Режим самоизоляции на Ставрополье продлен до 31 мая

Как и прежде, действуют все ограничения по выходу на улицу, включая необходимость иметь спецпропуска при передвижении по городу (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ставрополе лебеди из Центрального парка переживают самоизоляцию вместе
На Ставрополье 23 мая ожидается ливень и сильный ветер
В Ставрополе кадет будут готовить в космонавты
На Ставрополье на борьбу с градом направили 50 млн рублей
Депутат Госдумы Адам Делимханов пожелал Кадырову исцеления от всякого недуга
На Ставрополье еще двое пациентов умерли от коронавируса
На Ставрополь в помощь аграриям прибыл самолёт-метеолаборатория
На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 74 человека
На Ставрополье из-за плохого самочувствия водитель попал в ДТП с грузовиком
Режим самоизоляции в Ставрополе: что можно и что нельзя до 31 мая
На Ставрополье главы муниципалитетов встретились с медработниками
Минздрав: половина ставропольцев болеет коронавирусом бессимптомно
Волонтеры Фонда Андрея Мельниченко передали медикам тысячу защитных лицевых экранов
Апелляционный суд отменил арест экс-сенатору Арашукову и его отцу
Режим самоизоляции на Ставрополье продлен до 31 мая
На Ставрополье одобрили около 15 тысяч заявок от предпринимателей на получение субсидии
На Ставрополье в 46% случаев коронавирус протекает бессимптомно
Во Владикавказе вычли налог из надбавки врачам за борьбу с COVID-19
В Пятигорске врачи спасли 76-летнего дедушку от инсульта
На Ставрополье режим самоизоляции продлили до конца мая
ВТБ в СКФО поддержал клиентов более чем на 3 млрд рублей
На Ставрополье режим самоизоляции продлили до 31 мая
На Ставрополье мошенники создали фейковые сайты по «выплате пособий» на детей
На Ставрополье 8 тысяч семей подали заявление на выплаты по детям
На Ставрополье малоимущие получили более 278 тыс продуктовых наборов