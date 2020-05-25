«Остается только молиться»: боец UFC рассказал о состоянии отца Хабиба Нурмагомедова
Состояние Абдулманапа Нурмагомедова, отца чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова не улучшается уже несколько недель. Об этом рассказал ученик легендарного тренера, боец UFC Тагир Уланбеков.
По словам спортсмена, Абдулманап Магомедович находится в стабильно тяжёлом состоянии.
— Я знаю, что улучшений нет несколько недель. Остается только молиться. Мы просим Всевышнего, чтобы он вернул его к нам. Мы все добились таких огромных успехов именно под его руководством, — заявил Уланбеков.
Об успехах боец упомянул неспроста — на днях он подписал свой первый контракт с UFC. Когда спортсмен дебютирует в сильнейшей лиге MMA в мире — пока незивестно.
Напомним, что у Адбулманапа Нурмагомедова диагностировали коронавирус. Отец Хабиба находится в московской клинике под постоянным наблюдением врачей. Из-за серьёзного поражения лёгких и инсульта его ввели в искусственную кому.
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ИСТОЧНИК KP.RU