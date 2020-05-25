«Остается только молиться»: боец UFC рассказал о состоянии отца Хабиба Нурмагомедова

25 Май 2020 2020-05-25T16:41:05+03:00

Абдулманап Нурмагомедов введен в искусственную кому Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

По словам Тагира Уланбекова, все молятся за здоровье легендарного теренера

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Состояние Абдулманапа Нурмагомедова, отца чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова не улучшается уже несколько недель. Об этом рассказал ученик легендарного тренера, боец UFC Тагир Уланбеков.

По словам спортсмена, Абдулманап Магомедович находится в стабильно тяжёлом состоянии.

— Я знаю, что улучшений нет несколько недель. Остается только молиться. Мы просим Всевышнего, чтобы он вернул его к нам. Мы все добились таких огромных успехов именно под его руководством, — заявил Уланбеков.

Об успехах боец упомянул неспроста — на днях он подписал свой первый контракт с UFC. Когда спортсмен дебютирует в сильнейшей лиге MMA в мире — пока незивестно.

Напомним, что у Адбулманапа Нурмагомедова диагностировали коронавирус. Отец Хабиба находится в московской клинике под постоянным наблюдением врачей. Из-за серьёзного поражения лёгких и инсульта его ввели в искусственную кому.

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ИСТОЧНИК KP.RU