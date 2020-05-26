На пост мэра Ставрополя претендуют 10 мужчин и две женщины
Конкурсная комиссия завершила прием заявлений от кандидатов на пост мэра Ставрополя. В последний день документы подали сразу семь человек. Таким образом, претендентов на кресло градоначальника стало двенадцать - 10 мужчин и две женщины:
врио гендиректора ГУП «Ставрополькрайводоканал Вячеслав Акимов (45 лет);
пенсионер МВД Александр Загорулько (47 лет);
гендиректор строительной компании «Фортис» Вадим Карпелянски (34 года);
помощник депутата Госдумы Максима Зайцева Александр Куриленко (29 лет);
замгендиректора Фонда капремонта СК, депутат краевой Думы VI созыва Виктор Лозовой (59 лет);
директор ООО «Эйрена» (ресторанный бизнес) Виталий Мельничук (35 лет);
менеджер торгового комплекса «Михайловский» Евгений Насатюк (43 года);
директор по развитию производственных систем концерна «Энергомера» Маргарита Николенко (45 лет).
директор «Ставрополь Арены» Дмитрий Полянский (34 года);
руководитель фонда «Мой Дом» Виктория Сафонова (33 года);
глава Михайловска Игорь Серов (52 года);
министр труда и соцзащиты населения Ставропольского края Иван Ульянченко (58 лет).
С биографиями всех кандидатов можно ознакомиться по ссылке.
Итоги конкурса будут озвучены 11 июня. Напомним, внеочередные выборы мэра Ставрополя были назначены в связи со скоропостижной смертью Андрея Джатоева, который руководил краевой столицей в последние годы.
ИСТОЧНИК KP.RU