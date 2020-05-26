Депутат Госдумы от Ставрополья Михаил Кузьмин заразился коронавирусом
Депутат Госдумы России от Ставропольского края Михаил Кузьмин получил положительный тест на Covid-19. Об этом политик сообщил сегодня, 26 мая.
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— Похоже, я зацепил так называемый коронавирус. Утреннее обследование дало положительный результат. Жду дополнительного обследования, — сообщил парламентарий подписчикам.
Политик также добавил, что из-за подозрений о своём заболевании пришлось отложил визит на региональную неделю в Ставрополь. Кузьмин самоизолировался в своей московской квартире.
Ставропольский депутат рассказал, как заразился коронавирусом.
Напомним, что на Ставрополье число заболевших коронавирусом достигло 2086. Среди них – 189 детей. 36 пациентов на данный момент находятся в тяжелом состоянии. За все время от коронавируса скончался 41 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU