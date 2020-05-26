2020-05-26T16:34:10+03:00
Общество

Депутат Госдумы от Ставрополья Михаил Кузьмин заразился коронавирусом

Политик самоизолировался в своей московской квартире
Ася АСРЯН
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Депутат Госдумы России от Ставропольского края Михаил Кузьмин получил положительный тест на Covid-19. Об этом политик сообщил сегодня, 26 мая.

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— Похоже, я зацепил так называемый коронавирус. Утреннее обследование дало положительный результат. Жду дополнительного обследования, — сообщил парламентарий подписчикам.

Политик также добавил, что из-за подозрений о своём заболевании пришлось отложил визит на региональную неделю в Ставрополь. Кузьмин самоизолировался в своей московской квартире.

Ставропольский депутат рассказал, как заразился коронавирусом.

Напомним, что на Ставрополье число заболевших коронавирусом достигло 2086. Среди них – 189 детей. 36 пациентов на данный момент находятся в тяжелом состоянии. За все время от коронавируса скончался 41 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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