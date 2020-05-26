В Минздраве Ставрополья назвали основной путь распространения коронавируса

26 Май 2020 2020-05-26T17:40:52+03:00

В Ставропольском крае от коронавируса скончался 41 пациент Фото: Олег ЗОЛОТО

В крае провели около 75 тыс исследований

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На Ставрополье наращиваются объемы тестирования населения на наличие новой коронавирусной инфекции.

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По данным министерства здравоохранения края, с начала распространения Covid-19 в регионе провели 74 926 исследований.

В большинстве случаев болезнь у зараженных жителей Ставрополья протекает бессимптомно. На сегодня порядка 79% этих больничных мест свободны. Также к приему больных готовы 272 реанимационные койки, из которых свободны 86,8%.

Основным путем распространения коронавирусной инфекции является воздушно-капельный. Поэтому на рост заболеваемости в регионе больше всего влияет соблюдение мер предосторожности - социального дистанцирования, использование масок и исключение массового скопления людей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что депутат Госдумы России от Ставропольского края Михаил Кузьмин получил положительный тест на Covid-19.

— Похоже, я зацепил так называемый коронавирус. Утреннее обследование дало положительный результат. Жду дополнительного обследования, — сообщил парламентарий подписчикам.

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ИСТОЧНИК KP.RU