В Минздраве Ставрополья назвали основной путь распространения коронавируса
На Ставрополье наращиваются объемы тестирования населения на наличие новой коронавирусной инфекции.
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По данным министерства здравоохранения края, с начала распространения Covid-19 в регионе провели 74 926 исследований.
В большинстве случаев болезнь у зараженных жителей Ставрополья протекает бессимптомно. На сегодня порядка 79% этих больничных мест свободны. Также к приему больных готовы 272 реанимационные койки, из которых свободны 86,8%.
Основным путем распространения коронавирусной инфекции является воздушно-капельный. Поэтому на рост заболеваемости в регионе больше всего влияет соблюдение мер предосторожности - социального дистанцирования, использование масок и исключение массового скопления людей.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что депутат Госдумы России от Ставропольского края Михаил Кузьмин получил положительный тест на Covid-19.
— Похоже, я зацепил так называемый коронавирус. Утреннее обследование дало положительный результат. Жду дополнительного обследования, — сообщил парламентарий подписчикам.
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ИСТОЧНИК KP.RU