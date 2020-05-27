Главное - не бояться: на Ставрополье поддержат массовое страусоводство

27 Май 2020 2020-05-27T02:14:02+03:00

Ставропольские страусы пьют витамины, чтоб не пугаться и лучше нестись

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Ставрополье - родина слонов, это общеизвестный факт. Кажется, наш край собирается стать еще и родиной... страусов.

Год назад в Шпаковском районе появилась страусиная ферма по производству мяса и яиц с зарыбленным прудом для отдыха. В проект вложили 120 млн, завезли 10 пернатых семей. Птицы инвесторов не подвели. После адаптации в месяц они стали нести до 80 яиц. Половину из них отправляют в инкубатор.

Сейчас по ферме бегают 70 милых страусят. Скоро их станет гораздо больше - владельцы фермы собираются поставить разведение страусов на поток. Главное, чтобы у птиц было как можно меньше поводов для испуга, иначе они перестают нестись. Для страусиного спокойствия им дают специальные витаминные комплексы.

В правительстве Ставрополья считают, что подобных хозяйств в регионе может быть больше.

- При поддержке государства начинание смогут подхватить и на других территориях края, - сообщили в управлении по информполитике правительства СК.

Кстати, это не единственное экзотическое производство в нашем регионе. Недавно начались поставки виноградных улиток, выращенных в Предгорном районе, в московские рестораны. А в Андроповском районе успешно функционирует оленья ферма.

ИСТОЧНИК KP.RU