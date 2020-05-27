На Ставрополье число жертв коронавируса достигло 42

27 Май 2020 2020-05-27T10:51:52+03:00

Сегодня, 27 мая скончался еще один пациент

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Печальную новость сообщил утром губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. За сутки еще у 72 пациентов выявили диагноз коронавирусная инфекция. Скончался 42-й ставрополец, зараженный инфекцией.

Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этого человека. Пока неизвестно в каком городе он проживал, и кто он такой.

Всего в регионе зафиксировано 2158 фактов заражения. 32 пациента с коронавирусом сейчас находятся в тяжелом состоянии.

По данным министерства здравоохранения края, с начала распространения Covid-19 в регионе провели 74 926 исследований.

В большинстве случаев болезнь у зараженных жителей Ставрополья протекает бессимптомно. На сегодня порядка 79% этих больничных мест свободны. Также к приему больных готовы 272 реанимационные койки, из которых свободны 86,8%.

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ИСТОЧНИК KP.RU