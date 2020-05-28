Астрофизик объяснила природу зеленой вспышки в небе над Ставропольем

28 Май 2020 2020-05-28T14:24:32+03:00

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На Ставрополье объяснили, что произошло в небе минувшей ночью. Очевидцы сняли на камеру движение зеленой полосы в небе. В конце объект исчезает и виднеется яркая вспышка. Объяснением явления занялась доцент кафедры общей и теоретической физики Северо-Кавказского федерального университета, астрофизик Галина Топильская.

Зеленая вспышка в небе над Ставропольем.Видео: соцсети

Галина Топильская - всё, что известно об астероиде, появившемся над Ставропольем 00:00 00:00

- Если никто из людей не признается, то это, возможно, действительно болид. Крупное метеорное тело, которое взорвалось, не долетев до поверхности. То есть, на земле метеор не найти - это зависит от химсостава. Поскольку сообщений о разрушениях нет, можно предположить, что ничего серьезного нет, - говорит Топильская.

Эксперт уверяет, что если упал хотя бы маленький астероид, то жители Ставрополья ощутили бы последствия. По подсчетам кандидата физико-математических наук, в крае падают крупные небесные объекты раз в пять-десять лет.

По мнению Топильской, случай исследовать можно.

- Чтобы заниматься серьезно, надо знать точно время, когда это случилось, и место, в котором произошло. Интересно, что оно падает почти вертикально. Чтобы сказать, откуда прилетел метеорит, надо знать место и время съемки, - говорит эксперт.

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ИСТОЧНИК KP.RU