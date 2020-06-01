Глава Fight Nights рассказал о состоянии отца Нурмагомедова
Глава российского промоушена Fight Nights Камил Гаджиев рассказал о состоянии отца чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Абдулманап Нурмагомедов все еще находится в тяжелом состоянии, в коме.
— Сегодня разговаривал с товарищем Хабиба. Он сказал, что Абдулманап Магомедович остается очень тяжелым, состояние без изменений в лучшую сторону, — сообщил Гаджиев журналистам.
Напомним, что из-за коронавируса и инфаркта на его фоне известный тренер Абдулманап Нурмагомедов попал в реанимацию. Пока течение болезни было относительно легким, он полагался на спортивные упражнения и отказывался делать тест на COVID-19. Но отцу Хабиба стало хуже и дагестанский чемпион организовал для него частный рейс в Москву. На следующий день у него оторвался тромб. Инфаркт, медикаментозная кома.
Хабиб подтверждал эту информацию, подчеркивая, что остается только молиться, чтобы «Всевышний вернул его к нам».
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ИСТОЧНИК KP.RU