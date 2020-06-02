Брат Нурмагомедова рассказал об улучшении состояния отца Хабиба

2 Июнь 2020 2020-06-02T11:21:38+03:00

Несмотря на это известный тренер продолжает находится в тяжелом состоянии

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Двоюродный брат Хабиба Умар Нурмагомедов рассказал об улучшении состояния отца спортсмена. По его словам, врачи говорят о небольшой положительной динамике. При этом общее состояние известного тренера остается тяжелым.

Умар Нурмагомедов о состоянии отца Хабиба.Видео: gorillafighting

— Никаких точных данных [у нас] нет, никаких серьезных новостей. У дядьки состояние стабильно тяжелое. Чуть-чуть динамика улучшения есть, но таких хороших новостей особо нет, — заявил Умар Нурмагомедов.

Напомним, что отец Хабиба попал в больницу из-за пневмонии. Несмотря на болезнь, тренер занимался спортом и отказывался делать тест на коронавирус. Пренебрежительное отношение к опасности обернулось бедой — спустя несколько дней он почувствовал ухудшение. Тренера перевезли в московскую клинику, где на следующий день после госпитализации у него случился инфаркт.

Сейчас Абдулманап Нурмагомедов находится в медикаментозной коме на аппарате ЭКМО. Его состояние оценивается, как тяжелое, за ним ведется круглосуточное наблюдение.

ИСТОЧНИК KP.RU