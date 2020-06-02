На Ставрополье в июле стартуют работы молодежных форумов
В июле по всей России могут стартовать онлайн-смены молодёжных форумов. Об этом рассказали в федеральном агентстве по делам молодёжи.
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Напоминаем, что такой вынужденный формат общения пришлось ввести из-за угрозы коронавируса. При этом в Росмолодежи планируют, что очные форматы форумов можно будет запустить уже в августе этого года.
Для начала это будут своего рода встречи в форме небольших пикников.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Пятигорске обсудили возможность возобновления работы здравниц в условиях сохранения рисков по распространению новой коронавирусной инфекции. Есть ряд условий, которые учтут в работе здравниц.
Так, теперь жить в номере отдыхающие должны будут строго по одному. Эта рекомендация также вызвала ряд вопросов в контексте работы детских санаториев.
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На курорты Ставрополья в июне могут приехать около 12 тысяч туристов
Всего за 2020 год курорты КМВ до введения особых мер из-за пандемии успели посетить 230 тысяч гостей (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU