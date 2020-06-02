2020-06-02T12:10:23+03:00
Общество

На Ставрополье в июле стартуют работы молодежных форумов

Напоминаем, что такой вынужденный формат общения пришлось ввести из-за угрозы коронавируса
Ася АСРЯН
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В июле по всей России могут стартовать онлайн-смены молодёжных форумов. Об этом рассказали в федеральном агентстве по делам молодёжи.

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Напоминаем, что такой вынужденный формат общения пришлось ввести из-за угрозы коронавируса. При этом в Росмолодежи планируют, что очные форматы форумов можно будет запустить уже в августе этого года.

Для начала это будут своего рода встречи в форме небольших пикников.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Пятигорске обсудили возможность возобновления работы здравниц в условиях сохранения рисков по распространению новой коронавирусной инфекции. Есть ряд условий, которые учтут в работе здравниц.

Так, теперь жить в номере отдыхающие должны будут строго по одному. Эта рекомендация также вызвала ряд вопросов в контексте работы детских санаториев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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