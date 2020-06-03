В Пятигорске возобновляют работу детские сады

3 Июнь 2020 2020-06-03T12:43:24+03:00

Во всех детсадах проходить термометрию будут как воспитанники, так и все сотрудники Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

С 3 июня в курорте сняты ограничения на въезд в город

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В Пятигорске с начала этой недели поэтапно возобновляют работу детские дошкольные учреждения. На сегодняшний день в курорте работает три дежурных детских сада.

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Воспитанников в дежурную группу принял детский сад № 40 (ул. Кабардинская, 1а) в поселке Горячеводском. Функционировать он будет в режиме полного рабочего дня: с 07:00 до 19.00.

Как сообщили в пресс-службе администрации Пятигорска, в дошкольных учреждениях проводят дезинфекцию, кварцевание, сквозное проветривание. А также предусмотрен обязательный осмотр и термометрия.

Пока на попечении детсада 12 маленьких жителей Пятигорска. На следующей неделе в городе-курорте откроют еще одну дежурную группу.

Напомним, что на Ставрополье до 7 июня продлен режим самоизоляции. С 3 июня в Пятигорске снимаются ограничения на въезд в город. Соответствующее постановление подписал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

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ИСТОЧНИК KP.RU