На Ставрополье заложили первый в крае персиковый сад
Первый на Ставрополье суперинтенсивный яблоневый сад на площади 227 гектаров заложили в Невинномысске. На площадке планируется выращивать не только яблоки, но и другие фруктовые культуры. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ставрополья.
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Также и добавили, что глава региона совершил рабочую поездку в Невинномысск. Владимир Владимиров поучаствовал в завершающем этапе закладки первого на Ставрополье персикового сада. Его площадь составит 2 гектара.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье втрое увеличена поддержка производства тонкорунной и полутонкорунной шерсти. География продаж: Болгария, Беларусь, Монголия, Уругвай, Китай, Казахстан, Германия, Индия.
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ИСТОЧНИК KP.RU