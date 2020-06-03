На Ставрополье заложили первый в крае персиковый сад

3 Июнь 2020 2020-06-03T11:59:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Первый на Ставрополье суперинтенсивный яблоневый сад на площади 227 гектаров заложили в Невинномысске. На площадке планируется выращивать не только яблоки, но и другие фруктовые культуры. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ставрополья.

Когда можно поехать на курорты КМВ и черноморское побережье Краснодарского края: коронавирус на Юге России 00:00 00:00

Также и добавили, что глава региона совершил рабочую поездку в Невинномысск. Владимир Владимиров поучаствовал в завершающем этапе закладки первого на Ставрополье персикового сада. Его площадь составит 2 гектара.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье втрое увеличена поддержка производства тонкорунной и полутонкорунной шерсти. География продаж: Болгария, Беларусь, Монголия, Уругвай, Китай, Казахстан, Германия, Индия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 80 человек

Растет количество умерших пациентов (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU