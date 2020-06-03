2020-06-03T11:59:48+03:00
Общество

На Ставрополье заложили первый в крае персиковый сад

Его площадь составит 2 гектара
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба губернатора СтавропольяФото: пресс-служба губернатора Ставрополья
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Первый на Ставрополье суперинтенсивный яблоневый сад на площади 227 гектаров заложили в Невинномысске. На площадке планируется выращивать не только яблоки, но и другие фруктовые культуры. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ставрополья.

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Также и добавили, что глава региона совершил рабочую поездку в Невинномысск. Владимир Владимиров поучаствовал в завершающем этапе закладки первого на Ставрополье персикового сада. Его площадь составит 2 гектара.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье втрое увеличена поддержка производства тонкорунной и полутонкорунной шерсти. География продаж: Болгария, Беларусь, Монголия, Уругвай, Китай, Казахстан, Германия, Индия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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