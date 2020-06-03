2020-06-03T18:16:37+03:00
Политика

Элла Памфилова рассказала, в каких условиях ставропольцы будут голосовать по поправкам в Конституцию

Председатель ЦИК перечислила важные правила
Анастасия ШАРОВА
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Элла Памфилова считает, что голосование безопаснее похода в магазин. Фото: cikrf.ruЭлла Памфилова считает, что голосование безопаснее похода в магазин. Фото: cikrf.ru
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1 июля 2020 года ставропольцам предстоит проголосовать по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ. Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова подробно рассказала, как все будет организовано с учетом эпидситуации по коронавирусу. Она заверила, что голосовать будет безопаснее, чем сходить в магазин. Полный текст интервью размещен на сайте kp.ru.

Главные моменты, которые нужно знать:

- с собой обязательно надо иметь только паспорт, его достаточно показать на расстоянии, в руки члену участковой комиссии отдавать не требуется;

- средствами защиты (маска, перчатки и авторучка в индивидуальном пакете) всех пришедших голосовать обеспечат на участке;

- на входе у вас бесконтактно измерят температуру;

- потоки входящих и выходящих полностью разведут;

- на участках разместят простые и понятные подсказки и указатели, что делать и куда идти;

- проголосовать можно не только в указанный день, но и в шесть предшествующих;

- в кабинках для голосования уберут шторки, чтобы лишний раз ничего не трогать;

- при необходимости участковая комиссия организует передвижной пункт для голосования на воздухе, если поступит много заявок из какого-то густонаселенного дома. Также предусмотрена возможность проголосовать на дому для пожилых людей, инвалидов или, например, для тех, кому не с кем оставить маленького ребенка - детей в нынешней эпидемиологической ситуации в Избиркоме попросили на участки не брать.

Кстати, ставропольский минздрав разработал памятнику для школьников, как можно безопасно гулять на каникулах.

Более подробную информацию о том, как пройдет голосование по Конституции РФ в Ставрополе в 2020 году смотрите по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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