2020-06-03T18:03:54+03:00
Общество

Как пройдет голосование по Конституции РФ в Ставрополе в 2020 году: дата и другие подробности

Избирком выпустил пояснения, как пройдет голосование по конституции РФ в Ставрополе в 2020 году [информация обновляется]
Антон ШАПОВАЛОВ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Олег ЗОЛОТО
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Как пройдет голосование по Конституции РФ в Ставрополе в 2020 году: появились первые пояснения по поводу того, как пройдет процедура. Количество избирательных участков, дата начала и продолжительность голосования - в материале "КП - Северный Кавказ".

Голосование пройдет в течение семи дней, начиная с 25 июня. Каждый житель Ставрополья может проголосовать на участке, который находится по месту его прописки. Всего их в крае - 1394, они распределены по 35 территориям и трем районам Ставрополя. Количество участков в этом году больше, так как их создадут и в местах временного пребывания. Итоги голосования по Конституции РФ в Ставрополе подведут 1 июля, рассказал председатель избирательной комиссии края Евгений Демьянов. Этот день объявлен выходным.

Как и в выборах президента или губернатора, у жителей Ставрополья есть возможность проголосовать вдали от дома. Для этого нужно подать заявку в МФЦ, территориальную избирательную комиссию или обратиться в любую участковую комиссию ближе ко дню голосования по Конституции РФ в Ставрополе. Система ГАС-выборы автоматически открепит граждан от участка по месту прописки и запишет их туда, куда они смогут прийти.

- Ставропольцы уже с 25 июня могут принять участие в голосовании. Это касается тех, кто оказался вдали от дома – для таких случаев создана система «Мобильный избиратель». Чтобы воспользоваться услугой, нужно обратиться в МФЦ, территориальную избирательную или участковую комиссию, - сказал Демьянов.

Важно уточнить, что всех членов избиркома проверят на COVID-19. Участникам предоставят маски, перчатки и одноразовую ручку. По почте голосовать никто не будет.

По данным на 3 июня, на Ставрополье напечатали почти два миллиона бюллетеней - обычных и тех, которые вкладывают в электронное устройство по подсчету голосов (так называемые КОИБы).

За последними сведениями вы можете следить на сайте Избирательной комиссии Ставрополья по ссылке. Здесь будут размещены предварительные результаты голосования по Конституции в Ставрополе и крае, а также информация о числе проголосовавших, отказавшихся сделать выбор по месту прописки.

"КП - Северный Кавказ" следит за голосованием по Конституции в Ставрополе и крае. Информация в статье обновляется по мере поступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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