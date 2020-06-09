2020-06-09T17:52:21+03:00
Общество

Шарпей, от которого после кастрации отказался хозяин, ищет новый дом

Волонтеры готовы поменять кличку собаке, чтобы ей точно улыбнулась удача
Анна ЕГОРОВА
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Шарпей пережил уже два предательства. Фото: предоставлено волонтерамиШарпей пережил уже два предательства. Фото: предоставлено волонтерами
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Волонтеры из города Шахты Ростовской области ищут нового хозяина для очаровательного шарпея, которого они назвали Бакс.

Искусанное клещами и другими собаками животное нашли в середине мае. Вылечили, выходили и стали искать владельца - видно же, что пес породистый, домашний. Но безрезультатно. Бакса решили кастрировать.

- Операция была нужна для того, чтобы исключить агрессию в адрес других собак, и избежать прочих ненужных проблем, - приводит «КП-Ростов» слова директора реабилитационного центра бездомных животных города Шахты Ольги Мосиюк.

Через две недели хозяин нашелся, но пса забирать не стал. «И что мне делать с кастированным кобелем? Себе оставьте!», - отмахнулся мужчина.

Вскоре Бакса забрали в другую семью, но вернули - люди поняли, что одновременно с маленьким ребенком и собакой им не справится.

Но волонтеры не теряют надежду найти новых, любящих хозяев для шарпея. Хотят даже в Лаки («удача» по-английски) переименовать, чтоб псу точно повезло.

Если вы хотите помочь собаке или забрать ее, позвоните в шахтинский центр бездомных животных: 8-906-418-94-59.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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