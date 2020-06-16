В Пятигорске отменили Марш Победы ради здоровья ветеранов

16 Июнь 2020 2020-06-16T01:58:24+03:00

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Координационной совет принял решение отказаться от проведения Марша Победы в Пятигорске. Мероприятие было запланировано на 24 июня 2020 года.

В городской администрации прислушалась к рекомендации Роспотребнадзора, поскольку хоть и существует позитивная динамика в ситуации с распространением коронавирусной инфекции, в целом эпидемиологическая обстановка остается неблагоприятной.

В Пятигорском городском Совете ветеранов согласились с позицией властей.

- Наши ветераны - самое бесценное, что нам оставила Великая Победа. Необходимо уберечь их от любых рисков и сохранить их здоровье на долгие годы, - отметил председатель организации Николай Лега.

Напомним, Пятигорск целый месяц провел на карантине. Ограничения, введенные 17 апреля, сняли только 11 мая. После чего в городе начался обязательный масочный режим.

Тем временем в Ставрополе от проведения Парада Победы отказываться не стали.

ИСТОЧНИК KP.RU