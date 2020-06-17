2020-06-17T12:27:13+03:00
Общество

На Ставрополье появится пушкинское «Лукоморье»

Там расположатся кормушки для птиц и белок, оборудованные места отдыха
Ася АСРЯН@asya1693
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Фото: пресс-служба администрации КисловодскаФото: пресс-служба администрации Кисловодска
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В национальном парке «Кисловодский появится тематическая игровая площадка «Лукоморье». По словам создателей, ее построили, чтобы научить ставропольских детей любить природу. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кисловодска.

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Основную тематику игровых конструкций и модульных элементов определил расположенный поблизости знаменитый Пушкинский сквер.

На площадке разместят три крупных игровых комплекса, тематические малые архитектурные формы, кормушки для птиц и белок, информационные стенды, оборудованные места отдыха.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в городе-курорте аварийный «Масонский дом» пытаются признать памятником архитектуры. Особняк отличается от десятки других винтажных строений богатой лепниной с таинственной символикой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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