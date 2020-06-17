На Ставрополье появится пушкинское «Лукоморье»
В национальном парке «Кисловодский появится тематическая игровая площадка «Лукоморье». По словам создателей, ее построили, чтобы научить ставропольских детей любить природу. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кисловодска.
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Основную тематику игровых конструкций и модульных элементов определил расположенный поблизости знаменитый Пушкинский сквер.
На площадке разместят три крупных игровых комплекса, тематические малые архитектурные формы, кормушки для птиц и белок, информационные стенды, оборудованные места отдыха.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в городе-курорте аварийный «Масонский дом» пытаются признать памятником архитектуры. Особняк отличается от десятки других винтажных строений богатой лепниной с таинственной символикой.
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ИСТОЧНИК KP.RU