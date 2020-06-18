2020-06-18T12:44:16+03:00
Общество

Ставропольским семьям выплатили 120 млн рублей

Рассмотрение заявлений продолжается
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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На Ставрополье семьям с детьми от трех до семи лет дали около 120 миллионов рублей. Возможность получить деньги появилась с 15 мая. За месяц в органы социальной защиты населения доставили 82 тысяч заявлений.

- Выплаты по тем, в отношении которых уже принято положительное решение, начали поступать на счета получателей с 5 июня. На сегодня они произведены 3079 семьям на 4139 детей на сумму 116 миллионов рублей, - сказано в сообщении управления по информационной политике Правительства Ставрополья.

В министерстве труда края обратили внимание, что рассмотрение заявки занимает время. Это связано с тем, что выплаты дают в проактивном режиме. То есть, принимается только заявление без дополнительных сведений. Социальные служба сами восполняют эти пробелы в информации, отправляя запросы в инстанции.

Напомним, по указу Владимира Путина, на такую выплату претендуют семьи, у которых среднедушевой доход на человека меньше прожиточного минимума (9550 рублей). Размер выплаты составляет 4921 рубль.

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11 мая 2020 года президент России издал указ, по которому на каждого ребенка от трех до 16 лет выплатят 10 тысяч рублей. То есть, если у вас два таких члена семьи - то вам выделят 20 тысяч рублей (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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