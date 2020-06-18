2020-06-18T15:47:11+03:00
Общество

На Ставрополье заработают физкультурно-спортивные объекты для профессиональных команд

В регионе открылись массажные кабинеты, СПА-салоны, бани и сауны
Ася АСРЯН@asya1693
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В регионе открылись массажные кабинеты, СПА-салоны, бани и сауныВ регионе открылись массажные кабинеты, СПА-салоны, бани и сауныФото: Михаил ФРОЛОВ
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На Ставрополье разрешили открыть физкультурно-спортивные объекты, где тренируются профессиональные команды края.

При этом загрузка этих объектов должна составлять не более 25% от их единовременной пропускной способности. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в крае возобновляется работа СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных подобных объектов. Но, по-прежнему закрыты фитнес-центры, бассейны, аквапарки.

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А бассейны, фитнес-центры, аквапарки пока закрыты (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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