На Ставрополье заработают физкультурно-спортивные объекты для профессиональных команд
На Ставрополье разрешили открыть физкультурно-спортивные объекты, где тренируются профессиональные команды края.
При этом загрузка этих объектов должна составлять не более 25% от их единовременной пропускной способности. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в крае возобновляется работа СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных подобных объектов. Но, по-прежнему закрыты фитнес-центры, бассейны, аквапарки.
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А бассейны, фитнес-центры, аквапарки пока закрыты (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
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