На Ставрополье заработают физкультурно-спортивные объекты для профессиональных команд

18 Июнь 2020 2020-06-18T15:47:11+03:00

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На Ставрополье разрешили открыть физкультурно-спортивные объекты, где тренируются профессиональные команды края.

При этом загрузка этих объектов должна составлять не более 25% от их единовременной пропускной способности. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в крае возобновляется работа СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных подобных объектов. Но, по-прежнему закрыты фитнес-центры, бассейны, аквапарки.

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А бассейны, фитнес-центры, аквапарки пока закрыты (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU