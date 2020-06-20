На Ставрополье на одного больного Covid-19 приходится 8 специально подготовленных медработников

20 Июнь 2020 2020-06-20T15:06:24+03:00

За сутки лаборатории края провели 3 774 тест-исследования методом ПЦР, за весь период - 149 348

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На Ставрополье на сегодняшний день медицинскую помощь больным Covid-19 оказывают 1 134 врача и 3 087 сотрудников среднего медицинского персонала. Все они прошли специальное обучение на базе медуниверситета и медицинских колледжей.

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Так, по данным на 20 июня на лечении в стационарах края с Covid-19 находятся 539 человек. Таким образом, на одного стационарного больного Covid-19 приходится более восьми обученных специалистов, в том числе более двух врачей.

Всего около 8,5 тыс. специалистов из числа медработников медицинских учреждений края, студентов, волонтеров и преподавателей медицинского вуза Ставрополья обучились методам лечения, профилактики и диагностики новой коронавирусной инфекции.

Обучение лаборантов, например, позволяет увеличивать количество проведенных тестов на Covid-19.

За последнюю неделю их число в среднем превышает более 3 тыс. тестов в день. Только за последние сутки лаборатории края провели 3 774 тест-исследования методом ПЦР, за весь период - 149 348. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья Владимир Владимиров рассказал, как в крае обстоят дела с коронавирусной инфекцией. Глава региона объяснил, почему ограничительные меры снимают сейчас. Владимир Владимиров отметил, что местные жители, вопреки мнению скептиков, соблюдали меры самоизоляции.

После частичного снятия ограничений трафик на городских дорогах вырос вдвое, а на междугородних — на треть.

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ИСТОЧНИК KP.RU