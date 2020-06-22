2020-06-22T11:40:41+03:00
Общество

В Ставрополе 22 июня в двух местах пройдёт кинопоказ

22 июня, в 20:00 там будет транслироваться российская военная драма 1959 года «Судьба человека»
Ася АСРЯН@asya1693
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На киносеанс приглашены все ставропольцы, но зрителей призывают надеть маски и соблюдать дистанциюНа киносеанс приглашены все ставропольцы, но зрителей призывают надеть маски и соблюдать дистанциюФото: Екатерина РОМАНОВА
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В Ставрополе 22 июня сразу на двух площадках пройдет бесплатный показ фильма «Судьба человека». Об этом информирует пресс-служба администрации краевого центра. Так, жители Ташлы и Чапаевки смогут посмотреть фильм на площадке перед кинотеатром «Чапаевец».

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На киносеанс приглашены все ставропольцы, но зрителей призывают надеть маски и соблюдать дистанцию.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что пока в нашем регионе действуют ограничительные меры и привычные кинотеатры закрыты, кино можно посмотреть прямо на площади Ленина. При этом, с комфортом разместившись в своём автомобиле.

Так, 22 июня, в 20:00 там будет транслироваться российская военная драма 1959 года «Судьба человека».

Фильм рассказывает о русском солдате, которого война подвергла страшным испытаниям, лишила дома и семьи, бросила в концлагерь.

Чтобы посмотреть этот фильм, сидя в своей машине в центре города, нужно зарегистрироваться по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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