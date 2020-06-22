«Зачем вытирать задницу, если опять через время идти в туалет»: мэра Невинномысска возмутили грязные витражи

22 Июнь 2020 2020-06-22T12:35:06+03:00

Градоначальник добавил, мол, потом люди будут говорить, что «во всем виноват Путин»

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Мэр Невинномысска Михаил Миненков попросил всех бизнесменов быть «чуть-чуть красивее». Так, он опубликовал на своей личной странице в соцсети фото, где рекламируют столовую на улице Баума:

- Классика нашего города, столовая на Баумана, прошу Всех бизнесменов быть чуть-чуть красивее. А еще мода покрышек, лежащих на люках возле магазина, типа клумба, или отбойника для стоп-остановка, стоящий остов автомобиля лет 40, давно без колес, грязные витражи, облепленные информацией на скотче (обед или закрыто), - возмутился градоначальник.

Перечислив все эти недочеты, глава Невинномысска добавил, мол, потом люди будут говорить, что «во всем виноват Путин»:

- Живем по принципу: «Зачем вытирать задницу, если опять через время идти в туалет», - добавил Михаил Миненков.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что из-за ливня в промышленной столице Ставрополья затопило две подстанции. Непогода создала проблемы с освещением.

К счастью, специалисты оперативно устранили неполадки и восстановили электроснабжение.

Из-за мощного потока воды засорились и городские ливневки. Службы ЧС и службы ЖКХ приступили к их очистке.

ИСТОЧНИК KP.RU