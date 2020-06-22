2020-06-22T17:44:26+03:00
Общество

На Ставрополье от коронавируса за сутки излечились ещё 27 человек

За последние сутки скончались два пациента с подтвержденным диагнозом. Всего в регионе от коронавируса умерли 85 пациентов
Ася АСРЯН@asya1693
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Из хороших новостей: общее число выздоровевших за всё время пандемии составило 2409. За сутки болезнь победи 27 жителей регионаИз хороших новостей: общее число выздоровевших за всё время пандемии составило 2409. За сутки болезнь победи 27 жителей регионаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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На Ставрополье число заболевших коронавирусом достигло 4451. Об этом утром 22 июня сообщил глава региона Владимир Владимиров.

Трёхзначные числа: на Ставрополье растёт число инфицированных коронавирусом

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Губернатор отметил, что прирост новых случаев заболевания пока сохраняется. Владимиров призвал ставропольцев соблюдать меры профилактики, чтобы не допустить появления новых очагов инфекции. Так, в крае растет число умерших от инфекции.

За последние сутки скончались два пациента с подтвержденным диагнозом. Всего в регионе от коронавируса умерли 85 пациентов.

Из хороших новостей: общее число выздоровевших за всё время пандемии составило 2409. За сутки болезнь победи 27 жителей региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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