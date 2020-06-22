На Ставрополье от коронавируса за сутки излечились ещё 27 человек
На Ставрополье число заболевших коронавирусом достигло 4451. Об этом утром 22 июня сообщил глава региона Владимир Владимиров.
Трёхзначные числа: на Ставрополье растёт число инфицированных коронавирусом
Губернатор отметил, что прирост новых случаев заболевания пока сохраняется. Владимиров призвал ставропольцев соблюдать меры профилактики, чтобы не допустить появления новых очагов инфекции. Так, в крае растет число умерших от инфекции.
За последние сутки скончались два пациента с подтвержденным диагнозом. Всего в регионе от коронавируса умерли 85 пациентов.
Из хороших новостей: общее число выздоровевших за всё время пандемии составило 2409. За сутки болезнь победи 27 жителей региона.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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