В Ставрополе во время парада Победы запретят полеты дронов

23 Июнь 2020 2020-06-23T11:19:44+03:00

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Небо над площадью Ленина и примыкающими к ней улицами в Ставрополе на время парада Победы 24 июня закроют для полётов квадрокоптеров. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

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Там же и отметили, что запрет распространяется на все виды летательных аппаратов. Исключения - те аппараты, которые будут задействованы в освещении мероприятия и прошли соответствующую аккредитацию.

Администрация Ставрополя просит горожан отказаться от использования всех видов летательных аппаратов на время парада Победы. Несоблюдение запрета грозит штрафами.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе горожан 24 июня ждет настоящее шоу фейерверков. Чтобы его увидело как можно больше людей, но при этом не было массового скопления, а также соблюдалась социальная дистанция, салют пройдёт сразу на четырёх площадках. Смотрите здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU