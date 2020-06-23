В Ставрополе заработали кинотеатры под открытым небом
В Ставрополе в разных районах города состоялся кинопоказ драмы 1959 года «Судьба человека». Так, на Площади Ленина мероприятие прошло в режиме «Кинопарковки».
Изображение транслировалось на LED-экранах, аудио-дорожка - через радиоприемник автомобилей.
На площадке возле культурно-досугового центра «Чапаевец» был выбран формат показа вне помещения, на свежем воздухе.
Для всех присутствующих были предусмотрены обязательный масочный режим и социальная дистанция. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе горожан 24 июня ждет настоящее шоу фейерверков. Чтобы его увидело как можно больше людей, но при этом не было массового скопления, а также соблюдалась социальная дистанция, салют пройдёт сразу на четырёх площадках.
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ИСТОЧНИК KP.RU