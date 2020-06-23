2020-06-23T21:16:42+03:00
Происшествия

Бывшего спецназовца осудили за стрельбу в ставропольском парке

Игорь Крапивин пытался попасть в сотрудников МВД и охранника
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ставрополе вынесли приговор Игорю Крапивину. Бывшего спецназовца ОМОН обвиняли в нарушении сразу четырех статей УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Ставрополья.

В ноябре 2018 года Крапивин сначала обстрелял здание МВД по улице Дзержинского. Никто не пострадал, злоумышленник повредил входную дверь, стены и кровлю. Затем он перебрался в Центральный парк. Его пытался остановить охранник, но спецназовец выстрелом и угрозой убийства убедил того уйти с пути.

Остановить его смог только наряд из семи полицейских. Пять минут сотрудники уговаривали мужчину сдаться, но тот отвечал огнем. Крапивина пришлось ранить в ногу. При себе у него нашли двухстволка ИЖ-12. В момент задержания он был пьян.

Перестрелка в Ставропольском парке: пьяный омоновец напал на полицейских.

- Решением Ставропольского краевого суда гражданин признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), частью 1 статьи 119 (угроза убийством), частью 2 статьи 167 (умышленное повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений), пунктом «а» части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, с применением оружия), - сказано в сообщении.

Его приговорили к 12 годам строгого режима. Решение суда пока что в законную силу не вступило.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Парковый стрелок из Ставрополя: как бывший спецназовец "погулял" с двухстволкой

Игорь Крапивин проведет в тюрьме 13 лет [подробности]

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бывшего спецназовца осудили за стрельбу в ставропольском парке
Бизнесмен со Ставрополья ответит за попытку купить крышу у полицейских
«Россети» обсудили с сотрудниками слияние двух дагестанских структур в Махачкале
Владимиров предложил продлить мораторий на налоговые проверки бизнеса
В Ставрополе разобьют самый большой цветник к параду Победы
На Ставрополье трехлетний мальчик выпал из окна многоэтажки и умер
В Ставрополе рассказали, как сдавать бесплатный тест на антитела к коронавирусу
В Ставрополе 24 июня перекроют дороги
Госавтоинспекция Ставрополья запрещает проведение несанкционированных авто- и мотопробегов 24 июня
На Ставрополье завершилась всероссийская акция «Свеча памяти»
На Ставрополье иностранный рабочий напал на девушку
На Ставрополье прогнозируют жару до 40 градусов
В Ставрополе заработали кинотеатры под открытым небом
В Ставрополе в Юго-западной части 23 июня временно ограничат проезд
Житель Ставрополья зарезал брата из-за готовки
В Ставрополе во время парада Победы запретят полеты дронов
В Ставрополе дворы многоэтажек посетят фронтовые бригады
На Ставрополье 24 июня ожидаются ливень, град и шквалистый ветер
На Ставрополье мужчину осудили за братоубийство
На Ставрополье в ДТП пострадала семья с маленьким ребенком
В Ставрополе праздничный салют пройдет на четырёх площадках
В Ставрополе гостям парада Победы выдадут маски и перчатки
На Ставрополье инвадид-колясочник добился асфальта на улице после письма губернатору
На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 90 человек
В КЧР с 23 июня открываются магазины, парикмахерские, автосервисы