Бывшего спецназовца осудили за стрельбу в ставропольском парке

23 Июнь 2020 2020-06-23T21:16:42+03:00

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В Ставрополе вынесли приговор Игорю Крапивину. Бывшего спецназовца ОМОН обвиняли в нарушении сразу четырех статей УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Ставрополья.

В ноябре 2018 года Крапивин сначала обстрелял здание МВД по улице Дзержинского. Никто не пострадал, злоумышленник повредил входную дверь, стены и кровлю. Затем он перебрался в Центральный парк. Его пытался остановить охранник, но спецназовец выстрелом и угрозой убийства убедил того уйти с пути.

Остановить его смог только наряд из семи полицейских. Пять минут сотрудники уговаривали мужчину сдаться, но тот отвечал огнем. Крапивина пришлось ранить в ногу. При себе у него нашли двухстволка ИЖ-12. В момент задержания он был пьян.

Перестрелка в Ставропольском парке: пьяный омоновец напал на полицейских.

- Решением Ставропольского краевого суда гражданин признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), частью 1 статьи 119 (угроза убийством), частью 2 статьи 167 (умышленное повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений), пунктом «а» части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, с применением оружия), - сказано в сообщении.

Его приговорили к 12 годам строгого режима. Решение суда пока что в законную силу не вступило.

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ИСТОЧНИК KP.RU