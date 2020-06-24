В Ставрополе развернули самое большое в мире Знамя Победы

24 Июнь 2020 2020-06-24T13:38:35+03:00

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В Ставрополе установили рекорд по величине Знамени Победы. Площадь копии превышала 14 тысяч квадратных метров. Полотно сшили по инициативе мэрии, передают в пресс-службе администрации.

Вынесли Знамя студенты Ставропольского аграрного университета. Парни развернули огромное полотно, а девушки шли с флагами республик, входивших в состав Советского Союза. Студенты закрывали парад Победы.

Как пройдёт парад Победы в Ставрополе 24 июня 2020 года 00:00 00:00

Всего в мероприятии участвовало около 1,7 тысяч военнослужащих, кадет и юнармейцев. В шествии задействовали более 45 единиц техники, в том числе - танки, на колосе которых поставили смягчающую накладку.

Вертолеты над Ставрополем.Видео: Андрей Зобов

Танки готовы к старту. Ставрополь.Видео: соцсети

- Отметим, что непосредственно перед парадом и после его завершения площадь Ленина и прилегающую к ней территорию обработали дезинфицирующими средствами. На пунктах пропуска людям измеряли температуру и раздавали средства индивидуальной защиты, дезинфекции рук. Специально нанесенная разметка обеспечила социальную дистанцию, - сказано в сообщении.

Ветеранов доставляли на место волонтеры. Им предоставили стулья, расставленные поодаль друг от друга.

Самих участников парада тестировали на COVID-19 несколько раз.

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ИСТОЧНИК KP.RU