К границе Ставрополья с КЧР подъехали сотрудники Росгвардии

25 Июнь 2020 2020-06-25T13:04:58+03:00

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К постам на границе Ставрополья с Карачаево-Черкесией подъехали сотрудники Росгвардии. Усиление КПП касается только въездов со стороны Кисловодска. Об этом сообщил первый заместитель мэра города-курорта Евгений Силин на совещании с Владимиром Владимировым.

21 июня стало известно об усилении контроля на границе между регионами. На постах в поселках Аликоновка и Индустрия, а также в Предгорном районе стало больше полицейских и казаков.

- Это необходимые меры, так как ситуация с распространением инфекции на территории города остается напряженной, - говорил мэр Александр Курбатов.

Теперь к круглосуточному дежурству подключились сотрудники Росгвардии. Посты обеспечили горячим питанием, средствами защиты и бесконтактными термометрами. За время работы дежурные развернули домой 133 машины, из которых 39 - за последний день.

О закрытии Кисловодска пока не говорят.

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ИСТОЧНИК KP.RU