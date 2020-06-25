К границе Ставрополья с КЧР подъехали сотрудники Росгвардии
К постам на границе Ставрополья с Карачаево-Черкесией подъехали сотрудники Росгвардии. Усиление КПП касается только въездов со стороны Кисловодска. Об этом сообщил первый заместитель мэра города-курорта Евгений Силин на совещании с Владимиром Владимировым.
21 июня стало известно об усилении контроля на границе между регионами. На постах в поселках Аликоновка и Индустрия, а также в Предгорном районе стало больше полицейских и казаков.
- Это необходимые меры, так как ситуация с распространением инфекции на территории города остается напряженной, - говорил мэр Александр Курбатов.
Теперь к круглосуточному дежурству подключились сотрудники Росгвардии. Посты обеспечили горячим питанием, средствами защиты и бесконтактными термометрами. За время работы дежурные развернули домой 133 машины, из которых 39 - за последний день.
О закрытии Кисловодска пока не говорят.
ПО ТЕМЕ
Кисловодск вышел на третье место по числу зараженных COVID-19 в крае
Город-курорт опередил Невинномысск (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Ставрополе»