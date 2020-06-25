2020-06-25T13:04:58+03:00
Общество

К границе Ставрополья с КЧР подъехали сотрудники Росгвардии

На постах продолжают усиливать контроль
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
Поделиться:
Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

К постам на границе Ставрополья с Карачаево-Черкесией подъехали сотрудники Росгвардии. Усиление КПП касается только въездов со стороны Кисловодска. Об этом сообщил первый заместитель мэра города-курорта Евгений Силин на совещании с Владимиром Владимировым.

21 июня стало известно об усилении контроля на границе между регионами. На постах в поселках Аликоновка и Индустрия, а также в Предгорном районе стало больше полицейских и казаков.

- Это необходимые меры, так как ситуация с распространением инфекции на территории города остается напряженной, - говорил мэр Александр Курбатов.

Теперь к круглосуточному дежурству подключились сотрудники Росгвардии. Посты обеспечили горячим питанием, средствами защиты и бесконтактными термометрами. За время работы дежурные развернули домой 133 машины, из которых 39 - за последний день.

О закрытии Кисловодска пока не говорят.

ПО ТЕМЕ

Кисловодск вышел на третье место по числу зараженных COVID-19 в крае

Город-курорт опередил Невинномысск (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Ставрополе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Границы Кисловодска расширили для развития санаторно-курортного комплекса
В Ставрополе 27 июня откроется ярмарка выходного дня
В Ставрополе заработали более 20 фонтанов
В Ставрополе 25 июня эвакуировали торговый центр «Космос»
На Ставрополье работники сельских школ получили дополнительную соцподдержку
В Ставрополе военных-участников парада еще раз протестировали на COVID-19
В Ставрополе рабочий сорвался со строительных лесов и получил травмы
На Ставрополье возвращаются курортные вечера
К границе Ставрополья с КЧР подъехали сотрудники Росгвардии
В Ставрополе разъяснили ситуацию с выплатами медикам за работу с Covid-пациентами
На Ставрополье прогнозируют понижение температуры
В Ставрополе 25-26 июня на нескольких улицах отключат воду
Кисловодск вышел на третье место по числу зараженных COVID-19 в крае
На Ставрополье зазвенели колокола в честь Победы
Для покупателей SKODA в Минводах действуют привлекательные предложения
В Ставрополе мужчина задушил сожительницу
На Ставрополье фермер расстрелял коллегу из-за земельного вопроса
На Ставрополье началось общероссийское голосование
Во время парада Победы танки помяли асфальт в Ставрополе
Жители Чечни остались без света из-за непогоды
На Ставрополье число заболевших коронавирусом достигло 4695
На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 79 человек
Салют в Каспийске 24 июня 2020 года в честь Парада Победы: видео
Появилось видео после перестрелки "золотой молодежи" в Махачкале