В Ставрополе заработали более 20 фонтанов
В Ставрополе стартовал сезон фонтанов. Так, в краевом центре их открылож аж 20. И кстати, традиционное светошоу у самого большого фонтана в этом году не отменили.
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Напомним, что открытие фонтанов ставропольцы ждали еще в мае. Однако пандемия внесла коррективы в график их работы.
- Мы с вами открыли 22 фонтана в Ставрополе. Конечно, есть и режим работы. С завтрашнего дня все фонтаны будут работать с 08:00 до 23:00, — уточнил градоначальник Иван Ульянченко
Фото: пресс-служба администрации Ставрополя
Кстати, в городах Кавминвод водные чаши заработали еще на прошлой неделе. Это следствие первого этапа снятия ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что вместе с этим заработали летние веранды кафе и ресторанов, уличные спортплощадки и курортные парки. Разрешена и работа физкультурно-спортивных объектов, где тренируются профессиональных спортивные команды Ставрополья.
Вместе с тем, в отношении бассейнов, фитнес-центров, аквапарков и иных физкультурно-спортивных объектов и физкультурно-спортивных организаций, секций, кружков и клубов, ограничительные меры по снижению рисков распространения COVID-19 продолжают действовать.
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ИСТОЧНИК KP.RU