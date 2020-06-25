2020-06-25T15:55:39+03:00
Общество

В Ставрополе заработали более 20 фонтанов

Все фонтаны города будут работать с 08:00 до 23:00
Ася АСРЯН@asya1693
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Фото: пресс-служба администрации СтаврополяФото: пресс-служба администрации Ставрополя
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В Ставрополе стартовал сезон фонтанов. Так, в краевом центре их открылож аж 20. И кстати, традиционное светошоу у самого большого фонтана в этом году не отменили.

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Напомним, что открытие фонтанов ставропольцы ждали еще в мае. Однако пандемия внесла коррективы в график их работы.

- Мы с вами открыли 22 фонтана в Ставрополе. Конечно, есть и режим работы. С завтрашнего дня все фонтаны будут работать с 08:00 до 23:00, — уточнил градоначальник Иван Ульянченко

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Кстати, в городах Кавминвод водные чаши заработали еще на прошлой неделе. Это следствие первого этапа снятия ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что вместе с этим заработали летние веранды кафе и ресторанов, уличные спортплощадки и курортные парки. Разрешена и работа физкультурно-спортивных объектов, где тренируются профессиональных спортивные команды Ставрополья.

Вместе с тем, в отношении бассейнов, фитнес-центров, аквапарков и иных физкультурно-спортивных объектов и физкультурно-спортивных организаций, секций, кружков и клубов, ограничительные меры по снижению рисков распространения COVID-19 продолжают действовать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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