2020-06-26T15:06:45+03:00
Общество

В Пятигорске открыли представительство Уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае

Здесь рассматриваются жалобы граждан на действия или бездействие должностных лиц в государственных муниципальных органах
Ася АСРЯН@asya1693
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Фото:пресс-служба администрации ПятигорскаФото:пресс-служба администрации Пятигорска
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На Кавказских Минеральных Водах открыто представительство Уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае. Оно находится по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 501, 5 этаж (здание администрации города).

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График работы с 09:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 13:30). Здесь рассматриваются жалобы граждан на действия или бездействие должностных лиц в государственных муниципальных органах.

Вы можете сообщить об имеющейся проблеме, факте нарушения прав личности, оставить жалобу или внести предложение о мерах по улучшению работы в сфере защиты прав граждан. Об этом информирует пресс-служба администрации Пятигорска.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что экс-главе Пятигорска Льву Травневу продлили арест на три месяца. Решение принял Пятигорский городской суд.

Как сообщает пресс-служба суда, мера пресечения продлена до 24 сентября. В это время будет продолжаться расследование уголовного дела против градоначальника.

Напомним, что последний раз Травнев продержался в должности врио главы курортного города 5 дней, с 17 по 22 апреля 2020 года. После этого градоначальник оставил пост «из-за ухудшения здоровья», а вскоре был арестован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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