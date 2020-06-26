Губернатор Ставрополья проголосовал по поправкам в Конституцию
Глава Ставрополья Владимир Владимиров сегодня, 26 июня проголосовал по изменением в Конституцию России. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
Ставропольцы начали голосовать по конституционным поправкам
- Сегодня мы голосуем не просто за наше будущее, а за будущее наших детеи . Поэтому я поддерживаю изменения в Конституцию и всех приглашаю принять участие в голосовании, - обратился губернатор к жителям Ставрополья.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье голосование по поправкам в Конституцию России проводят в течение недели.
И чтобы максимально снизить риск заражения коронавирусом, ставропольским избирателям предлагают голосовать не только на участках, но и дома.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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