Губернатор Ставрополья проголосовал по поправкам в Конституцию

26 Июнь 2020 2020-06-26T16:54:45+03:00

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Глава Ставрополья Владимир Владимиров сегодня, 26 июня проголосовал по изменением в Конституцию России. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Ставропольцы начали голосовать по конституционным поправкам 00:00 00:00

- Сегодня мы голосуем не просто за наше будущее, а за будущее наших детеи . Поэтому я поддерживаю изменения в Конституцию и всех приглашаю принять участие в голосовании, - обратился губернатор к жителям Ставрополья.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье голосование по поправкам в Конституцию России проводят в течение недели.

И чтобы максимально снизить риск заражения коронавирусом, ставропольским избирателям предлагают голосовать не только на участках, но и дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU