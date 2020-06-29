2020-06-29T13:38:56+03:00
Общество

На Ставрополье названа средняя зарплата за 2020 год

Реальная заработная плата увеличилась на 7,5%
Ася АСРЯН@asya1693
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Средняя заработная плата работников профессиональной, научной и технической сферы составила 37,9 тыс. рублей, по транспортировке и хранению– 36,4 тыс.рублейСредняя заработная плата работников профессиональной, научной и технической сферы составила 37,9 тыс. рублей, по транспортировке и хранению– 36,4 тыс.рублейФото: Анастасия Осипова
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На Ставрополье средняя заработная плата, начисленная работникам в январе-апреле2020 года увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2019 года на 7,5% и сложилась в сумме 31283,9 рубля. Эти данные приводит Северо-Кавказстат. Реальная зарплата увеличилась на 4,4 %.

Наиболее высокий уровень оплаты труда сложился в финансовой и страховой деятельности – 52,0 тыс. рублей; добыче полезных ископаемых – 40,5 тыс. рублей; обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха – 40,2 тыс. рублей; деятельности в области информации и связи и государственном управлении и обеспечении военной безопасности, социальном обеспечении – 40,0 тыс. рублей.

Средняя заработная плата работников профессиональной, научной и технической сферы составила 37,9 тыс. рублей, по транспортировке и хранению– 36,4 тыс.рублей, в обрабатывающих производствах – 33,9 тыс. рублей, в строительстве – 29,4 тыс. рублей, в оптовой и розничной торговле – 27,9 тыс. рублей, в сельском, лесном хозяйстве, рыболовстве и рыбоводстве и деятельности в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений - 27,0 тыс. рублей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Ставропольский край входит в тройку лидеров по динамике роста зарплаты вместе с Ингушетией и КБР.

Также выяснилось, что жители нашего края получают зарплаты значительно выше, чем в других регионах Северного Кавказа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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