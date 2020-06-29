2020-06-29T17:38:16+03:00
Общество

В Пятигорске открыли для посещений музей-заповедник М.Ю. Лермонтова

Каждый посетитель при входе на территорию музея должен пройти процедуру термометрии, а также использовать маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию
Ася АСРЯН@asya1693
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В Пятигорске государственный музей-заповедник М.Ю. Лермонтова возобновил работу. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта. Но из-за непростой эпидобстановки существует ряд ограничений.

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Например, экскурсионное обслуживание — только по предварительным заявкам для групп численностью не более 10 человек.

Индивидуальные экскурсии — не более трех человек. Каждый посетитель при входе на территорию музея должен пройти процедуру термометрии, а также использовать маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.

Для посещения пока закрыт отдел «Дом Алябьева». Концерты, спектакли и выставки также не проводятся.

Ранее "Комсомолка" писала. что знаменитая Каскадная лестница в Железноводске поможет туристам сбросить вес. Достопримечательность начнет считать калории.

Как сообщает пресс-служба администрации курортного города, на лестнице появятся таблички, сообщающие о количестве потерянных калорий. Счетчики помогут курортникам понять, сколько усилий они затратили на подъем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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