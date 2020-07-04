На Ставрополье 1850 выпускников сдали первый ЕГЭ на выбор

4 Июль 2020 2020-07-04T09:28:52+03:00

По словам губернатора Владимира Владимирова, аудитории были обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфекторами, обеззараживателями воздуха Фото: Мария ЛЕНЦ

По словам губернатора Владимира Владимирова, аудитории были обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфекторами, обеззараживателями воздуха

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На Ставрополье 3 июня стартовал основной период сдачи ЕГЭ. Экзамен проел в 40 аудиториях в 31 территории края. Школьники сдали информатику, географию и литературу.

Ставропольские школьники начали сдавать ЕГЭ-2020 00:00 00:00

Всего – более 1850 человек. По словам губернатора Владимира Владимирова, аудитории были обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфекторами, обеззараживателями воздуха.

- ЕГЭ был организован с соблюдением социальной дистанции. Всем участникам перед входом в аудиторию измеряли температуру, - рассказал губернатор.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в этом году госэкзамен по русскому языку будут сдавать два дня: 6 и 7 июля. Далее ставропольские выпускники сдают математику. Этот экзамен пройдет 10 июля. А на следующий день, 13 июля их ждут испытания по истории и физике.

16 июля — обществознание и химия; 20 июля — биология и письменная часть по иностранным языкам; 22 и 23 июля — устная часть по иностранным языкам.

24 и 25 июля станут резервными днями для не сдавших ЕГЭ в основные дни по уважительным причинам.

Те, кто по уважительным причинам не смогут сдать экзамен в июле, имеют возможность принять участие в ЕГЭ 3, 5, 7 и 8 августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU